Именем Рудольфа Нуреева предложили назвать Театр оперы и балета в Уфе

Уфимский Театр оперы и балета может носить имя легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева. Присвоить имя театру предложил Глава Башкирии Радий Хабиров на личной странице в соцсетях. Там же он предложил своим читателем проголосовать за эту инициативу.







- Ко мне обратились известные деятели культуры республики с просьбой присвоить имя Рудольфа Нуреева башкирскому Театру оперы и балета. Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев - один из самых ярких деятелей нашей культуры. Но принимать такие звонкие решения, не посоветовавшись с жителями республики, считаю неправильным. Поэтому голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста.

Пост появился около 9 часов вечера и примерно семь тысяч человек одобрили эту идею. Однако нашлись и противники: почти две тысячи опрошенных были против.