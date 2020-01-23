Именем Рудольфа Нуреева предложили назвать Театр оперы и балета в Уфе
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Уфимский Театр оперы и балета может носить имя легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева. Присвоить имя театру предложил Глава Башкирии Радий Хабиров на личной странице в соцсетях. Там же он предложил своим читателем проголосовать за эту инициативу.
- Ко мне обратились известные деятели культуры республики с просьбой присвоить имя Рудольфа Нуреева башкирскому Театру оперы и балета. Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев - один из самых ярких деятелей нашей культуры. Но принимать такие звонкие решения, не посоветовавшись с жителями республики, считаю неправильным. Поэтому голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста.
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