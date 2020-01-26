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В Баймаке прошел форум «Территория женского счастья»

Добавлено: 26.01.20
Просмотров: 10
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Баймакский район
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В Баймаке прошел форум «Территория женского счастья»

Форум состоялся на двух площадках – в городской школе искусств и в центре народного творчества. На мероприятии были представлены предметы рукоделия, демонстрировалась национальная кухня, проводились мастер-классы по уходу за собой и оздоровительные процедуры.


Во время лекций и круглых столов поднимался вопрос, как родить здорового ребенка? А также не менее актуальные темы для современной женщины: как соединить в себе востребованного специалиста, заботливую маму, нежную супругу и хорошую хозяйку.

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Проект реализуется в республике под патронажем Каринэ Хабировой, при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения и благотворительного фонда «Территория счастья». Его уникальность в том, что в форум вовлечены все представительницы прекрасного пола, вне зависимости от возраста, рода деятельности и социального статуса.
Автор: Айгуль Хатыпова

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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