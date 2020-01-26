В Баймаке прошел форум «Территория женского счастья»

Форум состоялся на двух площадках – в городской школе искусств и в центре народного творчества. На мероприятии были представлены предметы рукоделия, демонстрировалась национальная кухня, проводились мастер-классы по уходу за собой и оздоровительные процедуры.





Во время лекций и круглых столов поднимался вопрос, как родить здорового ребенка? А также не менее актуальные темы для современной женщины: как соединить в себе востребованного специалиста, заботливую маму, нежную супругу и хорошую хозяйку.



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Проект реализуется в республике под патронажем Каринэ Хабировой, при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения и благотворительного фонда «Территория счастья». Его уникальность в том, что в форум вовлечены все представительницы прекрасного пола, вне зависимости от возраста, рода деятельности и социального статуса.Автор: Айгуль Хатыпова