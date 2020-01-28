В Уфе кинотеатр «Победа» переделают в филиал детской музыкальной школы №5
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Творческая архитектурная фирма «Архпроект» переделает здание бывшего кинотеатра «Победа» в филиал детской музыкальной школы №5. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
На переделывание кинотеатра в филиал музыкальной школы архитектурной фирме выделится 5,1 млн рублей.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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