В Уфе кинотеатр «Победа» переделают в филиал детской музыкальной школы №5

Творческая архитектурная фирма «Архпроект» переделает здание бывшего кинотеатра «Победа» в филиал детской музыкальной школы №5. Об этом сообщается на сайте госзакупок.





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Фото: из открытых источников

Всю документацию необходимо подготовить за 7,5 месяца, а сам проект должен быть завершен к 2021 году.На переделывание кинотеатра в филиал музыкальной школы архитектурной фирме выделится 5,1 млн рублей.