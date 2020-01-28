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В Уфе кинотеатр «Победа» переделают в филиал детской музыкальной школы №5

Добавлено: 28.01.20
Просмотров: 39
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе кинотеатр «Победа» переделают в филиал детской музыкальной школы №5

Творческая архитектурная фирма «Архпроект» переделает здание бывшего кинотеатра «Победа» в филиал детской музыкальной школы №5. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

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Всю документацию необходимо подготовить за 7,5 месяца, а сам проект должен быть завершен к 2021 году.

На переделывание кинотеатра в филиал музыкальной школы архитектурной фирме выделится 5,1 млн рублей.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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