В Абзелиловском районе Башкирии открылся обновленный Дом культуры
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Обновленный дом культуры открыли в селе Башкирии после капитальной реконструкции. Об этом 3 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети.
Отмечается, что в настоящее время в клубе проводятся различные кружки, проходят концерты и идут показы фильмов.
В помещении дворца культуры работают три театральные студии, 36 народных ансамблей и цирковая студия.
Сообщается, что реконструкция здания обошлась в 38 млн рублей.
Источник:
regnum.ru
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