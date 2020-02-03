В Абзелиловском районе Башкирии открылся обновленный Дом культуры

Обновленный дом культуры открыли в селе Башкирии после капитальной реконструкции. Об этом 3 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров в социальной сети.



По его словам, дом культуры со зрительным залом на 280 мест открылся в селе Аскарово. В обновленном здании будут репетировать исполнители, которые летом будут выступать на VI Всемирной фольклориаде.Отмечается, что в настоящее время в клубе проводятся различные кружки, проходят концерты и идут показы фильмов.В помещении дворца культуры работают три театральные студии, 36 народных ансамблей и цирковая студия.Сообщается, что реконструкция здания обошлась в 38 млн рублей.