В Уфе общежитие БГПУ признали памятником истории и культуры

Здание общежития Башкирского государственного педагогического университета на улице Аксакова, 73 получило статус памятника истории и культуры регионального значения.







Четырехэтажное кирпичное здание построено в 1938 году и является частью советской застройки Уфы на участке улицы Аксакова между улицами Коммунистической и Чернышевского. С 2017 года здание находилось в перечне выявленных объектов культурного наследия. Приказ Башкультнаследия о смене статуса объекта и его перевода в реестр памятников истории и культуры был подписан еще в январе, а 7 февраля опубликован на официальном правовом портале республики.

Предметом госохраны признаны детали фасадов, например, обрамленные прямоугольные оконные проемы первого этажа, над которыми расположены трапециевидные замковые камни, окна третьего этажа, выделенные наличниками с прямыми сандриками, части карниза, элементы входных групп и другие.