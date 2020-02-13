Одну из площадей Уфы назовут именем Габдуллы Тукая
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В Уфе площадь перед Государственным татарским театром «Нур» назовут в честь Габдуллы Тукая. Такое решение было принято на вчерашнем заседании депутатами городского совета.
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Справка:
Габдулла Тукай - татарский народный поэт, литературный критик, публицист, общественный деятель и переводчик.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: prigorod.info
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