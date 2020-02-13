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Одну из площадей Уфы назовут именем Габдуллы Тукая

Добавлено: 13.02.20
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Одну из площадей Уфы назовут именем Габдуллы Тукая

В Уфе площадь перед Государственным татарским театром «Нур» назовут в честь Габдуллы Тукая. Такое решение было принято на вчерашнем заседании депутатами городского совета.

В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

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Напомним, что весной 2019 года перед театром «Нур» был установлен памятник татарскому литературному деятелю.

Справка:
Габдулла Тукай - татарский народный поэт, литературный критик, публицист, общественный деятель и переводчик.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: prigorod.info
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