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В ряде районов Башкирии планируют открыть новые Детские школы искусств

Добавлено: 16.02.20
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Рубрика: Общество / Культура
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В ряде районов Башкирии планируют открыть новые Детские школы искусств

На расширенном заседании коллегии Министерства культуры РБ, которые прошло 14 февраля в Шаляпинском зале Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, руководитель ведомства Амина Шафикова сообщила, что в марте 2020 года в Уфе откроется Детская музыкальная школа №9 им. А. Искужина на 150 мест.

Как отметила министр, в этом году также начали проектирование строительства ДШИ на 100 мест в с.Верхн.Киги Кигинского района и на 120 мест в с.Киргиз-Мияки Миякинского района. Данные проекты в последующем будут использоваться как типовые проектов при строительстве ДШИ.

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«В рамках нацпроекта «Культура» планируется создание порядка 26 филиалов детских школ искусств в селах, они будут находиться под одной крышей с вновь построенными учреждениями клубного типа. В рамках Указа Главы Республики Башкортостан планируется к 2024 году строительство 10 ДШИ», - сообщила Амина Ивниевна.
В рамках Послания Президента России, где прозвучала проблема плохого состояния ДШИ по всей стране, у регионов появилась возможность ремонтировать школы за счет средств федерального бюджета. Обращаясь к заместителям глав администраций, министр подчеркнула важность стратегического и перспективного планирования и разработки ПСД.

Министр отметила значительный рост показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов». По итогам 2019 года показатель достиг 13,5% при плановом значении 9%. За последние три года контингент учащихся в ДШИ вырос на 17,5% (7285 чел.). По числу обучающихся в школах искусств в Приволжском федеральном округе республика в 2018 году занимала 1 место, а по количеству школ искусств – 2 место.


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Источник: culture.bashkortostan.ru
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