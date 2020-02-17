Дочь Роберта Юлдашева Нэркэс выступила на шоу «Dance Революция»

16 февраля на Первом канале состоялся второй выпуск нового танцевального проекта «Dance Революция». Одной из участниц отборочного тура стала Нэркэс Юлдашева – дочь знаменитого кураиста Роберта Юлдашева.







Девушка представила на суд жюри башкирский танец, в котором изобразила женщину, готовую стать воительницей и защищать родную землю наравне с мужчинами. С ведущей проекта Аллой Михеевой она поделилась своими надеждами на успех.

- У меня очень строгий папа. Если я не пройду дальше, то мне придется вернуться домой и выйти замуж, - рассказала девушка.

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Нэркэс блестяще справилась с номером, но все три члена жюри – Сергей Полунин, Алла Сигалова и Вера Брежнева – посоветовали ей «набраться мастерства» и не пропустили в следующий тур.