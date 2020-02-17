В Башкирии при сельских садиках и школах появятся детские театры. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства культуры сказал вице-премьер правительства республики Фанур Ягафаров.







«На встрече с курултаями республики 14 декабря, в День башкирского языка, глава республики Радий Хабиров поручил создать детские башкирские театры на селе. Такие театры можно реализовать и при клубе, и при детском садике или школе», — отметил вице-премьер.

«Как бы стремительно не развивались технологии, людям необходимо общение, живое слово, и учреждения культуры должны быть универсальны в этом смысле. Вы должны умело сочетать и современные креативные формы, и традиционные, понятные всем, — подчеркнул Фанур Ягафаров, обращаясь к представителям муниципалитетов. — На всех уровнях мы должны поддерживать народные творческие коллективы, народные театры».

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Фото: culture.ru

Он предложил Министерству культуры рассмотреть вопрос проведения в этом году фестиваля таких театров, по примеру фестиваля, проведенного в Год театра среди школьных и студенческих коллективов — «Театральное Приволжье», в котором победителем стал﻿ школьный театральный коллектив из Межгорья.