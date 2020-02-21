В Башкирии пройдет «Школьная Фольклориада»

В Башкирии пройдет кампания по пропаганде народной культуры и традиций «Школьная Фольклориада». Лучшие творческие коллективы школ выступят в Уфе на Гала-концерте. Об этом на тематическом совещании «Обрчас» в правительстве РБ рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ Фанур Ягафаров.







Школьная кампания стартовала 20 февраля. В апреле лучшие коллективы школ покажут свои номера в муниципальных этапах конкурса. А победители смогут показать себя в финале на гала-концерте в рамках празднования Дня города в Уфе.

Глава РБ оценил идею и назвал фестиваль отдушиной для жителей: «Такие фестивали формируют в обществе уважительное отношение к культуре и традициям других народов. Это очень важно».Отметим, что в Башкирии летом пройдет Всемирная фольклориада. В Башкирии концерты дадут делегации 79 стран.