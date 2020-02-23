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В Сибае к концу года планируют сдать в эксплуатацию здание городской филармонии

Добавлено: 23.02.20
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Сибай
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В Сибае к концу года планируют сдать в эксплуатацию здание городской филармонии

В ноябре 2020 года в Сибае планируют открыть концертный зал. Объект хотят сдать к 65-летию города. Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров во время рабочей поездки по Сибаю поручил мобилизовать все силы и уложиться в срок.

В Сибае начнется реконструкция сгоревшей в 2015 году филармонии

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Здание городской филармонии, напомним, серьезно пострадало при пожаре в 2015 году. Документы и технику работники спасти успели, но сами помещения пришли в негодность. Предварительной причиной пожара назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при строительных работах.

Как сообщает РБК-Уфа, восстанавливать филармонию начали в феврале 2019 года, сейчас она отремонтирована на 45%. Бюджет республики выделил на эти цели 368 млн рублей.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников
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