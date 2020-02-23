В Сибае к концу года планируют сдать в эксплуатацию здание городской филармонии

В ноябре 2020 года в Сибае планируют открыть концертный зал. Объект хотят сдать к 65-летию города. Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров во время рабочей поездки по Сибаю поручил мобилизовать все силы и уложиться в срок.



Фото: из открытых источников