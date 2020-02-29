В Уфе проходят масленичные гуляния

В 2020 году масленичная неделя приходится на период с 24 февраля по 1 марта. В Уфе народные масленичные гуляния проводятся 29 февраля и 1 марта на площадках во всех районах города.







Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры, и на протяжении многих веков сохранивший характер народного гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна.









Символ и основное угощение праздника – блины, их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. А прощаются с Масленицей в воскресенье, обряжая чучело из соломы в женские одежды, водя хороводы, а в завершении сжигая, и песнями призывая весну.Начались народные гуляния в столице Башкортостана в субботу, 29 февраля. Кировский район представил сегодня две площадки: в микрорайоне Кузнецовский затон во дворе по улице Испытателей, 21 и в поселке Аэропорт. Демский район традиционно пригласил горожан на блины в районный парк культуры и отдыха.

В Октябрьском районе гуляния развернулись в парке «Кашкадан» и на площадке Нагаевского дома культуры. Также на двух площадках были организованы праздничные мероприятия в Ленинском районе – в сквере «Волна» и на стадионе «Нижегородец». Калининский район собрал жителей на площади перед ДК «Мотостроитель».



1 марта проводы зимы с веселыми играми, скоморохами и вкусными блинами пройдут в Советском районе в парке имени Ивана Якутова и в Орджоникидзевском – на площади имени Серго Орджоникидзе. Начало на обеих площадках – в 12.00 часов.

Фото: ufacity.info