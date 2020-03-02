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Эрик Ахметов из Стерлитамака довел до слез жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» | видео

Добавлено: 02.03.20
Просмотров: 13
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Стерлитамакский район
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Эрик Ахметов из Стерлитамака довел до слез жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» | видео

20-летний певец из Стерлитамака Эрик Ахметов довел до слез жюри проекта на федеральном канале «Ну-ка, все вместе!». Перед выступлением исполнитель поведал сотне экспертов, что его мама всегда мечтала его видеть на большой сцене, но несколько месяцев назад ее не стало.

«Лучше бы он вообще ничего не говорил! Как теперь петь с комом в горле», — задавались вопросом эксперты.

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А когда зазвучала песня «Мама» Олега Газманова, то некоторые члены жюри не смогли сдержать слез.
«Есть песни, которые имею воздействие на любую аудиторию. Поэтому зрители и эксперты нашей стены, возьмите телефон и напишите SMS или позвоните и признайтесь своим мамам в любви», — посоветовал Николай Басков.
Набрав 88 голосов, Эрик отправился в тройку лидеров. Уже в решающем противостоянии он набрал 92 балла и прошел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Стоп-кадр видео
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