Искандер Юлдашев назначен руководителем Федеральной национально-культурной автономии башкир России

Назначен руководитель Федеральной национально-культурной автономии башкир России. Исполнительным директором организации стал Искандер Юлдашев — юрист по образованию, 36 лет. Ранее он занимал должность председателя Исполкома Всемирного курултая башкир.







Федеральная национально-культурная автономия башкир России призвана защищать коллективные права и законные интересы башкир на территории всей Российской Федерации.



Федеральная автономия башкир России участвует в Совете национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей России и участвует (в соответствии с законом) в Совете по национальным вопросам при Президенте Российской Федерации.





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