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Искандер Юлдашев назначен руководителем Федеральной национально-культурной автономии башкир России

Добавлено: 04.03.20
Просмотров: 26
Рубрика: Общество / Культура
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Искандер Юлдашев назначен руководителем Федеральной национально-культурной автономии башкир России

Назначен руководитель Федеральной национально-культурной автономии башкир России. Исполнительным директором организации стал Искандер Юлдашев — юрист по образованию, 36 лет. Ранее он занимал должность председателя Исполкома Всемирного курултая башкир.

Федеральная национально-культурная автономия башкир России призвана защищать коллективные права и законные интересы башкир на территории всей Российской Федерации.

Федеральная автономия башкир России участвует в Совете национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей России и участвует (в соответствии с законом) в Совете по национальным вопросам при Президенте Российской Федерации.


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Источник: www.bashinform.ru
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