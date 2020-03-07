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Французы заподозрили у Ильдара Абдразакова коронавирус

Добавлено: 07.03.20
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Рубрика: Общество / Культура
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Французы заподозрили у Ильдара Абдразакова коронавирус

Знаменитый башкирский бас Ильдар Абдразаков на следующей неделе, 11 марта, должен был выступать во французском городе Бордо с сольным концертом. Но из-за вспышки коронавируса вынужден был отменить свое выступление.

Во французской прессе российского певца поспешили записать в жертвы смертельно опасного вируса, получившего название Covid 19: «Ильдар Абдразаков стал жертвой коронавируса» – под такими заголовками вышло сообщения об отмене концерта в Национальной опере Бордо, хотя артист абсолютно здоров. Чтобы как-то успокоить своих поклонников певец был вынужден дать разъяснения на своей страничке в Инстаграме.

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- Прежде всего я хочу сообщить, что я и мой концертмейстер Мзия Бахтуридзе, которая живет в Милане, здоровы! – написал певец. – Из-за ограничений на поездки, связанных с Covid 19, я был вынужден отменить концерт в Бордо. Хотя я сам не болен, введенные ограничения не позволяют мне и моему пианисту поехать в Бордо. Дата концерта будет объявлена дополнительно. Мне очень жаль.

Стоит заметить, что народному артисту Башкирии и Татарии уже второй раз за сезон не везет. с выступлениями во Франции. Так в декабре прошлого года Ильдар Абдразаков и его коллеги по спектаклю «Князь Игорь» Александра Бородина стали жертвой общенациональной забастовки – из десяти спектаклей премьерной постановки Барри Коски они смогли выйти на сцену Национальной парижской оперы только трижды – остальные спектакли были отменены.

А вот российские поклонники баса смогут увидеть Ильдара Абдразакова уже на следующей неделе – 13 марта на исторической сцене Большого театра будет показана башкирская постановка оперы «Аттила» – режиссерский дебют артиста, где он также споет титульную партию.

Источник: www.ufa.kp.ru
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