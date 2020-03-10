В Благовещенском районе открылся новый многофункциональный Дом культуры

В селе Тугай, что в Благовещенском районе Башкирии, распахнул свои двери новый многофункциональный Дом культуры. Современный культурный центр сможет принимать одновременно более 600 гостей, сообщает издание КП-Уфа.







Его сооружение стало возможным благодаря Соглашению о сотрудничестве между Башкирией и НК «Роснефть», в рамках которого деньги на его постройку выделила компания «Башнефть».

- Благодаря «Башнефти» у нас уже построен спортзал в школе, — сказал глава сельского поселения Алексей Мартемьянов. — Теперь появился еще и прекрасный дом культуры, который мне хочется назвать дворцом. Я уверен, что он никогда не будет пустовать. Его двери будут открыты 24 часа в сутки.









Новое здание поделено на две равные части: с одной стороны, расположился дом культуры, с другой - фельдшерско-акушерский пункт, которого так не хватала местным жителям. Всего за три года строители возвели огромное здание площадью 313,7 кв. м.По словам главы сельсовета, главный зал нового Дома культуры будет использоваться не только для проведения концертов или торжественных собраний. Вместо стационарных сидячих мест решено использовать отдельные кресла, что позволит за несколько минут перепрофилировать помещение для занятий спортом или организации массовых молодёжных мероприятий. В ближайшее время администрация сельского поселения планирует закупить тренажеры и завершить оснащение спортивного зала.

На сегодняшний день в той части здания, где будет располагаться ФАП, завершены отделочные работы. В ближайшее время там установят оборудование и мебель, что позволит значительно облегчить жизнь местного населения – на прием к врачам теперь не нужно будет ездить в соседние деревни. Медицинская помощь будет в шаговой доступности.