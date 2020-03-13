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В Уфе молодые архитекторы обновят облик парка «Ватан»

Добавлено: 13.03.20
Просмотров: 99
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе молодые архитекторы обновят облик парка «Ватан»

С 26 по 28 марта в столице нашей республики пройдет всероссийский фестиваль «Перспектива». В нем примут участие молодые архитекторы, инженеры по городскому планированию и другие эксперты в данной сфере. Событие будет проводиться в исторической части Уфы в городском центре «Арт-квадрат».

В рамках этого мероприятия специалисты обсудят обновление внешнего вида Уфы и улучшение облика парка «Ватан», по которому подведут итоги конкурса на лучший проект для реализации в дальнейшем. Кроме того, молодых архитекторов на фестивале ждет насыщенная программа: различные мастер-классы, ярмарка вакансий и выступление спикеров-специалистов в смежных областях.

Парк «Ватан» был реализован на грант Республики Башкортостан в целях ознакомления туристов с народной культурой и самобытностью людей, проживающих в регионе. Интересным центральным объектом является «Этнодеревня» с юртами.


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