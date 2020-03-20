Артистка из Башкирии исполнила национальный танец в противогазе назло коронавирусу

Известная артистка из Башкирии Нэркэс Юлдашева станцевала в национальном костюме и противогазе назло коронавирусу. Видео, на котором девушка кружится под звуки курая, появилось на ее странице в Instagram.







– Ты можешь отменять мои мероприятия. Ты можешь отнять моих зрителей. Ты можешь запереть меня дома... Но мою любовь к танцам ты не отнимешь, коронавирус! – подписала свое видео Нэркэс.