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Артистка из Башкирии исполнила национальный танец в противогазе назло коронавирусу

Добавлено: 20.03.20
Просмотров: 22
Рубрика: Общество / Культура
Теги: коронавирус в башкирии
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Артистка из Башкирии исполнила национальный танец в противогазе назло коронавирусу

Известная артистка из Башкирии Нэркэс Юлдашева станцевала в национальном костюме и противогазе назло коронавирусу. Видео, на котором девушка кружится под звуки курая, появилось на ее странице в Instagram.



– Ты можешь отменять мои мероприятия. Ты можешь отнять моих зрителей. Ты можешь запереть меня дома... Но мою любовь к танцам ты не отнимешь, коронавирус! – подписала свое видео Нэркэс.

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В комментариях подписчики поддержали боевой настрой девушки. К слову, в феврале Юлдашева приняла участие в шоу «Dance Революция»», где исполнила башкирский танец, однако ее не пропустили в следующий тур конкурса.

19 марта началось обучение специалистов лабораторной диагностики на базе кафедры лабораторной диагностики Башкирского государственного медицинского университета по диагностике коронавируса

Источник: www.ufa.kp.ru
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