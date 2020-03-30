Уроженка Башкирии Яна Клявиня победила в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Долгожданный финал шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» выдался очень жарким и абсолютно непредсказуемым. Такого накала страстей не ожидал никто. В отчаянных спорах и в невероятном эмоциональном накале сотня наконец-то определила обладателя 1 000 000 рублей. Победителем шоу стала уроженка Башкирии, представлявшая на конкурсе латвийскую столицу Ригу Яна Клявиня.







В нешуточной борьбе латышской певице Яне Клявине удалось обойти своих соперниц – Нуцу Бузаладзе и Карину Исмаилову.

«Невозможно сказать никаких слов, кроме восхитительных! Я в шоке, что я это слышал! Я не верю своим ушам, что такое возможно. Ты просто потрясающая!», – восторженно сказал мэтр.

«Я в потрясении от вашего выступления! То, что вы сделали, это невозможно. Ведь вы так молоды! Откуда эта глубина? Откуда эта уверенность в каждом движении? Нет ни капли фальши! На данном этапе это для меня совершенное выступление!»









22-летняя Нуца Бузаладзе за исполнение композиции “Creep” набрала рекордные 100 баллов. Вокал был настолько невероятным, что взорвалась вся Сотня. Стена просто неистовала, а Сергей Лазарев, не в силах усидеть, вскочил со своего места и уже стоя подпевал грузинской певице.18-летней Карине Исмаиловой эксперты отдали 95 своих голосов. Она так спела песню «Ворона», что члены жюри буквально повскакивали со своих мест . А предводитель могучей Сотни Сергей Лазарев просто не мог сдержать эмоций:

Но исход этой фантастической битвы решился только в баттлах. В этой блестящей дуэли Яна Клявиня обошла Карину Исмаилову и Нуцу Бузаладзе.



За исполнение композиции «Show must go on» она получила 93 голоса и стала обладательницей главного приза второго сезона самого народного, самого невероятного, самого честного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» – 1 000 000 рублей.