Уроженка Башкирии Яна Клявиня победила в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»
Долгожданный финал шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» выдался очень жарким и абсолютно непредсказуемым. Такого накала страстей не ожидал никто. В отчаянных спорах и в невероятном эмоциональном накале сотня наконец-то определила обладателя 1 000 000 рублей. Победителем шоу стала уроженка Башкирии, представлявшая на конкурсе латвийскую столицу Ригу Яна Клявиня.
В нешуточной борьбе латышской певице Яне Клявине удалось обойти своих соперниц – Нуцу Бузаладзе и Карину Исмаилову.
Но исход этой фантастической битвы решился только в баттлах. В этой блестящей дуэли Яна Клявиня обошла Карину Исмаилову и Нуцу Бузаладзе.
За исполнение композиции «Show must go on» она получила 93 голоса и стала обладательницей главного приза второго сезона самого народного, самого невероятного, самого честного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» – 1 000 000 рублей.