Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Уроженка Башкирии Яна Клявиня победила в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Уроженка Башкирии Яна Клявиня победила в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Добавлено: 30.03.20
Просмотров: 75
Рубрика: Общество / Культура
Комментарии (0)
Уроженка Башкирии Яна Клявиня победила в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Долгожданный финал шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» выдался очень жарким и абсолютно непредсказуемым. Такого накала страстей не ожидал никто. В отчаянных спорах и в невероятном эмоциональном накале сотня наконец-то определила обладателя 1 000 000 рублей. Победителем шоу стала уроженка Башкирии, представлявшая на конкурсе латвийскую столицу Ригу Яна Клявиня.



В нешуточной борьбе латышской певице Яне Клявине удалось обойти своих соперниц – Нуцу Бузаладзе и Карину Исмаилову.

Азалия Гайнетдинова из Салавата вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!» | видео

Читайте также:

Азалия Гайнетдинова из Салавата вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!» | видео
22-летняя Нуца Бузаладзе за исполнение композиции “Creep” набрала рекордные 100 баллов. Вокал был настолько невероятным, что взорвалась вся Сотня. Стена просто неистовала, а Сергей Лазарев, не в силах усидеть, вскочил со своего места и уже стоя подпевал грузинской певице.
«Невозможно сказать никаких слов, кроме восхитительных! Я в шоке, что я это слышал! Я не верю своим ушам, что такое возможно. Ты просто потрясающая!», – восторженно сказал мэтр.
18-летней Карине Исмаиловой эксперты отдали 95 своих голосов. Она так спела песню «Ворона», что члены жюри буквально повскакивали со своих мест . А предводитель могучей Сотни Сергей Лазарев просто не мог сдержать эмоций:
«Я в потрясении от вашего выступления! То, что вы сделали, это невозможно. Ведь вы так молоды! Откуда эта глубина? Откуда эта уверенность в каждом движении? Нет ни капли фальши! На данном этапе это для меня совершенное выступление!»


Но исход этой фантастической битвы решился только в баттлах. В этой блестящей дуэли Яна Клявиня обошла Карину Исмаилову и Нуцу Бузаладзе.

За исполнение композиции «Show must go on» она получила 93 голоса и стала обладательницей главного приза второго сезона самого народного, самого невероятного, самого честного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» – 1 000 000 рублей.

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Чишмах женщина угрожала приставам топором и шприцем | видео
Происшествия
В Чишмах женщина угрожала приставам топором и шприцем | видео
Азалия Гайнетдинова из Салавата вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!» | видео
Культура
Азалия Гайнетдинова из Салавата вышла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!» | видео
Уроженка Салавата Азалия Гайнетдинова выступила на шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия-1»
Культура
Уроженка Салавата Азалия Гайнетдинова выступила на шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия-1»
Уроженка Башкирии Милена Вахитова победила в конкурсе красоты «Лучшая модель года — 2019»
Культура
Уроженка Башкирии Милена Вахитова победила в конкурсе красоты «Лучшая модель года — 2019»
Уроженка Баймакского района распространяла в Уфе наркотики в пачке из-под сигарет
Происшествия
Уроженка Баймакского района распространяла в Уфе наркотики в пачке из-под сигарет
Студентка БашГУ Эльвира Карамышева вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия – 2019»
Культура
Студентка БашГУ Эльвира Карамышева вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия – 2019»
В Иглинском районе определился финалист музыкального проекта «Голос. Иглино»
Культура
В Иглинском районе определился финалист музыкального проекта «Голос. Иглино»
Ведущий кулинарного шоу «Поедим, поедим!» Джон Уоррен посетил столицу Башкирии
Это интересно
Ведущий кулинарного шоу «Поедим, поедим!» Джон Уоррен посетил столицу Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: