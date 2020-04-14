Православным Башкирии рассказали, как самостоятельно благословлять куличи находясь дома
У многих православных христиан в преддверии главного события - Пасхи, возник вопрос: как в условиях самоизоляции и когда все храмы в республике закрыты, отмечать праздник. Порой и самим священнослужителям сложно дать ответ на данный вопрос.
Тем не менее, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, дал разрешение мирянам самим благословлять праздничную еду в это непростое время.
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Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав.
Затем пищу нужно окропить святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
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