Православным Башкирии рассказали, как самостоятельно благословлять куличи находясь дома

У многих православных христиан в преддверии главного события - Пасхи, возник вопрос: как в условиях самоизоляции и когда все храмы в республике закрыты, отмечать праздник. Порой и самим священнослужителям сложно дать ответ на данный вопрос.







Тем не менее, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, дал разрешение мирянам самим благословлять праздничную еду в это непростое время.



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Как следует из сообщения телеграм-канала «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе», накануне пасхальной трапезы надлежит трижды пропеть тропарь Пасхи:Христос воскресе из мертвых,смертию смерть поправ,и сущим во гробех живот даровав.Затем пищу нужно окропить святой водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».