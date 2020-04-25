Работники культуры Нуримановского района получили автоклуб

В Нуримановском районе Башкирии на днях произошло радостное событие. Работники культуры поучили в пользование первый автоклуб республики. Развитие данного направления в районах возможно благодаря реализации национального проекта «Культура», который утвердил Владимир Путин.







Автоклуб – это передвижной многофункциональный мобильный культурный центр. Такой клуб позволяет проводить любые культурно-массовые мероприятия. Для работы в автоклубе есть всё необходимое: выдвигающаяся сцена, проектор, экран, ноутбуки, микрофоны и многое другое.

Сказать, что мы в восторге, это ничего не сказать! Здесь есть и выдвигающаяся сцена, и все необходимое для работы оборудование.



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В Нуримановском районе 51 населённый пункт, но только в 24 из них имеются клубы. А некоторые поселения находятся очень далеко от райцентра, поэтому наличие автоклуба – серьезное подспорье для работников культуры. К тому же мобильный клуб появился в районе на четыре месяца раньше запланированного срока, что ещё больше порадовало культурных работников.До конца 2020 года такие автоклубы поступят еще в четыре района Башкирии: в Баймакский, Зилаирский, Караидельский и Татышлинский.