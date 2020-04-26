У оперного певца Ильдара Абдразакова родился сын

У оперного певца Ильдара Абдразакова из Башкирии родился сын. Об этом народный артист и обладатель премий «Грэмми» и «Золотая маска» сообщил на своей личной странице в соцсети сегодня, 26 апреля.







Новоиспеченный отец поблагодарил жену за подаренного наследника:

— Сынок, добро пожаловать в этот мир! — пишет Ильдар Абдразаков в публикации в соцсети.



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Фото: Ильдар Абдразаков / instagram.com

Ранее стало известно, что концерт оперного певца во Франции отменили. Журналисты посчитали, что артист подхватил коронавирусную инфекцию, однако сам Ильдар Абдразаков эту информацию опроверг.родился в Уфе 26 сентября 1976 года в семье деятелей искусства. Мать Аскара Абдразакова художница, отец — актер и режиссер, основатель киностудии «Башкортостан», родной брат — оперный певец Аскар Абдразаков. Супруга — Марика Гвилава, актриса и телеведущая. Ильдар Абдразаков — лауреат нескольких престижных премий, среди которых «Грэмми» и «Золотая маска». В 2018 году награжден орденом Салавата Юлаева.