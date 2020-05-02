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Фестиваль уличного искусства стартовал в Нефтекамске

Рубрика: Общество / Культура
Теги: Нефтекамск
Фестиваль уличного искусства стартовал в Нефтекамске

В городе Нефтекамске дан старт фестивалю «ArtNeft.FEST». Фестиваль проводится в рамках объявленного Года эстетики.

Предполагается проведение трех этапов. Фестиваль финансируется из республиканского бюджета и проводится при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и Арт-посольства Супернова.



Первый этап фестиваля "Меморандум" пройдет до 9 мая. Самые лучшие работы конкурса художественного искусства, который посвящен 75-летию Великой Победы, будут размещены на стенах центра культуры, домов и школ. Это улицы в центре Нефтекамска, которые соединяют пешеходные маршруты.

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Организаторы сообщают, что фестиваль городских арт-проектов расскажет о Нефтекамске как о городе, который устремлен в будущее, укажет на его индивидуальность и  даст возможность соединить творческие проекты молодежи.

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Источник: resbash.ru

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