Фестиваль уличного искусства стартовал в Нефтекамске

В городе Нефтекамске дан старт фестивалю «ArtNeft.FEST». Фестиваль проводится в рамках объявленного Года эстетики.



Предполагается проведение трех этапов. Фестиваль финансируется из республиканского бюджета и проводится при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и Арт-посольства Супернова.







Первый этап фестиваля "Меморандум" пройдет до 9 мая. Самые лучшие работы конкурса художественного искусства, который посвящен 75-летию Великой Победы, будут размещены на стенах центра культуры, домов и школ. Это улицы в центре Нефтекамска, которые соединяют пешеходные маршруты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Организаторы сообщают, что фестиваль городских арт-проектов расскажет о Нефтекамске как о городе, который устремлен в будущее, укажет на его индивидуальность и даст возможность соединить творческие проекты молодежи.