Караидельский район Башкирии получил передвижной автоклуб
Караидельский район | 29 май 2020 | 09:33
В Караидельский район республики поступил передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».
В Караидельском районе насчитывается 99 сельских населенных пунктов в составе 17 сельских поселений, и только в 38 из них имеются клубные учреждения. Караидельский район – один из крупнейших в республике, расстояние от самого отдаленного населенного пункта до райцентра составляет более 80 км.
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До конца 2020 года автоклубы поступят также в Баймакский, Зилаирский и Татышлинский районы республики. Первый автоклуб поступил в пользование работников учреждений культуры Нуримановского района РБ еще 23 апреля.
Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан
Фото: Министерство культуры Республики Башкортостан
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