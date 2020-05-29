Караидельский район Башкирии получил передвижной автоклуб

Караидельский район | 29 май 2020 | 09:33

В Караидельский район республики поступил передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура».





В Караидельском районе насчитывается 99 сельских населенных пунктов в составе 17 сельских поселений, и только в 38 из них имеются клубные учреждения. Караидельский район – один из крупнейших в республике, расстояние от самого отдаленного населенного пункта до райцентра составляет более 80 км.



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Автоклуб позволит проводить полноценные концерты в тех населенных пунктах района, где отсутствуют культурно-досуговые учреждения.До конца 2020 года автоклубы поступят также в Баймакский, Зилаирский и Татышлинский районы республики. Первый автоклуб поступил в пользование работников учреждений культуры Нуримановского района РБ еще 23 апреля.





Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан

Фото: Министерство культуры Республики Башкортостан