В Башкирии скончался Павел Бикмурзин, председатель региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий»

| 29 май 2020 | 23:47

Сегодня, 29 мая, на 69-м году жизни скоропостижно скончался видный общественный деятель, председатель региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» Республики Башкортостан, ученый и педагог Павел Исадыкович Бикмурзин.







Павел Бикмурзин родился 4 января 1951 г. в деревне Старо-Акбулатово Мишкинского района БАССР. После окончания философского факультета Уральского госуниверситета им. А.М. Горького в 1975 году начал трудовую деятельность в Уфимском филиале Московского технологического института. В 1983 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова, является автором более 40 научных и научно-методических работ. В 1996 году по его инициативе была открыта ныне наиболее востребованная среди абитуриентов Уфимской государственной академии экономики и сервиса специальность «Социально-культурный сервис и туризм».



С 1995 года Павел Бикмурзин был бессменным лидером марийского Общественного движения Республики, возглавлял Региональную марийскую национально-культурную автономию «Эрвел Марий». С 1996 по 2001 год возглавлял Центр национальных культур «Дружба» Республики Башкортостан. Неоднократно избирался членом Всемарийского Совета «Мер Канаш», являлся сопредседателем Ассамблеи финно-угорских народов Республики Башкортостан, членом Совета Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, Президиума Ассамблеи народов Республики Башкортостан.

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Фото: Башинформ

Павел Исадыкович многое сделал для сохранения и развития марийского языка и культуры. Он смог объединить вокруг себя настоящих патриотов марийского народа. С 1999 года П.И. Бикмурзин являлся полномочным представителем Республики Марий Эл в Республике Башкортостан. Благодаря его активной позиции укреплялось межрегиональное сотрудничество.Павел Бикмурзин награжден орденом «Дружбы народов», Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл, удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл».Соболезнования в связи с кончиной Павла Бикмурзина выразили глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, первый вице-премьер Андрей Назаров и другие видные политические деятели республики.Прощание с покойным состоится 30 мая с 11 до 12.00 часов по адресу: Уфимский район, д. Зубово, ул. Вишнёвая, д. 9.