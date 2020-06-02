Семык: марийский праздник поминовения усопших родственников, традиция празднования

| 02 июн 2020 | 13:09

Семык у марийцев связан с культом предков, началом лета. В этом марийском празднике сочетается радость прихода лета, торжество жизни, уважение и почитание предков. Семык отмечается в разное время в июне, через 7 недель после Пасхи.



Утром в каждом доме готовятся к этому празднику: пекут пироги, ватрушки, блины и другую выпечку.





Хозяин дома молитвой освещает стол с кушаньями. На краю блюда, в которое будут класть поминальную пищу, свечи из воска для «начальника» загробного мира (Киямат тӧра), для его помощника (Киямат савус) и для душ умерших родственников (тошто марий-влак).



Хозяин дома из всех блюд берет по кусочку и кладет в блюдо... Затем и все присутствующие проводят те же поминальные действия. Только после выполнения этой церемонии садятся за стол.











Пока горят свечи на поминальном блюде, можно сидеть за столом. А после завершения трапезы хозяин берет одну свечу, поминальное блюдо и выходит во двор. Посуду с квасом и едой помогают выносить присутствующие. Все выходят во двор для проводов умерших душ. Там зажигают свечу, поминальные кусочки пищи из блюда кладут на землю.По народным представлениям считается, что после этого усопшие уходят из родного дома. В это время в доме кто-нибудь должен находиться. Процессия, «проводив умерших», заходит обратно в дом. Все ненадолго опять садятся за стол. Хозяин дома освящает хлеб и стол молитвой. Один, оставшийся в доме, спрашивает процессию, что сказали умершие на прощание. Кто-нибудь из проводивших отвечает, что они предвещают хороший урожай, теплые дожди, хороший приплод домашнего скота, и что все будут здоровы и во всём будет сопутствовать удача и т.д. Блины, занесенные в дом, разрезаются, яйца очищаются от скорлупы и тоже разрезаются. За столом угощаются недолго, потом выходят из-за стола. Затем идут в гости к соседям.

После этого все отправляются с блинами, яйцами, квасом и другой едой на кладбище. При входе на кладбище у ворот приносят жертву «сторожу ворот» (шӱгар капка орол) в виде медных монет. Сельчане поминают всех умерших родственников и знакомых, переходя от одной могилы к другой. Помянув своих умерших родственников, сельчане возвращаются домой.

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Фото: скриншот видео

Видео: Республиканский центр марийской культуры