Семык: марийский праздник поминовения усопших родственников, традиция празднования
| 02 июн 2020 | 13:09
Семык у марийцев связан с культом предков, началом лета. В этом марийском празднике сочетается радость прихода лета, торжество жизни, уважение и почитание предков. Семык отмечается в разное время в июне, через 7 недель после Пасхи.
Утром в каждом доме готовятся к этому празднику: пекут пироги, ватрушки, блины и другую выпечку.
Хозяин дома молитвой освещает стол с кушаньями. На краю блюда, в которое будут класть поминальную пищу, свечи из воска для «начальника» загробного мира (Киямат тӧра), для его помощника (Киямат савус) и для душ умерших родственников (тошто марий-влак).
Хозяин дома из всех блюд берет по кусочку и кладет в блюдо... Затем и все присутствующие проводят те же поминальные действия. Только после выполнения этой церемонии садятся за стол.
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По народным представлениям считается, что после этого усопшие уходят из родного дома. В это время в доме кто-нибудь должен находиться. Процессия, «проводив умерших», заходит обратно в дом. Все ненадолго опять садятся за стол. Хозяин дома освящает хлеб и стол молитвой. Один, оставшийся в доме, спрашивает процессию, что сказали умершие на прощание. Кто-нибудь из проводивших отвечает, что они предвещают хороший урожай, теплые дожди, хороший приплод домашнего скота, и что все будут здоровы и во всём будет сопутствовать удача и т.д. Блины, занесенные в дом, разрезаются, яйца очищаются от скорлупы и тоже разрезаются. За столом угощаются недолго, потом выходят из-за стола. Затем идут в гости к соседям.
После этого все отправляются с блинами, яйцами, квасом и другой едой на кладбище. При входе на кладбище у ворот приносят жертву «сторожу ворот» (шӱгар капка орол) в виде медных монет. Сельчане поминают всех умерших родственников и знакомых, переходя от одной могилы к другой. Помянув своих умерших родственников, сельчане возвращаются домой.