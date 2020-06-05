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Студентка из Сибая Салима Киньягулова заняла второе место в международном танцевальном конкурсе

Студентка из Сибая Салима Киньягулова заняла второе место в международном танцевальном конкурсе

Сибай | 05 июн 2020 | 12:07

Студентка второго курса Сибайского отделения колледжа искусств Салима Киньягулова заняла второе место в международном танцевальном конкурсе Helvetic Navruz. Об этом накануне, 4 июня, рассказали в Минкульте Башкирии.



— В Швейцарии состоялся фестиваль-конкурс Helvetic Navruz. В связи с эпидемиологической ситуации в мире проект прошел в режиме онлайн, — сообщили в ведомстве. — Салима Киньягулова завоевала второе место в сольной номинации в возрастной категории от 15 до 18 лет. На этом проекте она представляла народный ансамбль народного танца «Ете ырыу».


Конкурс провели поддержке мэра города Ланси — района Женевы, Совета интернационального танца CID UNESCO, федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» и Координационного совета российских соотечественников Швейцарии.
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— В международное жюри фестиваля вошли деятели танцевального искусства из разных стран: хореограф Сабина Мейер (Таиланд), гимнастка Екатерина Карасева (Россия), трёхкратный чемпион Румынии, Украины и Греции Сержиу Жумир (Молдавия), организатор международных конкурсов Раиса Салахова (Италия), — рассказали в Минкульте. — Цель конкурса заключается в том, чтобы познакомить Европу с хореографическим искусством и культурой разных стран. Организатор фестиваля Гузель Усманова-Гобе — уроженка Уфы, талантливый хореограф и артист балета.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Navruzfestival.ch

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