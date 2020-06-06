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Площадкой проведения Всемирной фольклориады станет Шаранский район

Площадкой проведения Всемирной фольклориады станет Шаранский район

Шаранский район | 06 июн 2020 | 23:46

Центральную площадь Шарана модернизируют и благоустроят прилегающий парк, здесь будет одна из площадок проведения Всемирной фольклориады. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по муниципалитету.



В райцентре руководитель региона ознакомился с ходом реконструкции сквера «Скорбящая мать» в рамках программы «Формирование современной городской среды». Общий объём финансирования составляет 5,5 млн рублей, из них 5,1 млн – из федерального бюджета. По словам главы муниципалитета Ильгиза Самигуллина, здесь создали мемориальный комплекс, установив памятные стелы Героям Советского Союза Михаилу Егорову, Зайнулле Мустакимову, Миргаю Фархутдинову, Леониду Цибизову, Дмитрию Кармишину и полному кавалеру ордена Славы Салиху Сабитову – уроженцам района. Радий Хабиров вместе с главой района возложили живые цветы к мемориалу, почтив память погибших на фронтах Великой Отечественной войны.В Шаране также продолжается модернизация центральной площади и прилегающего к ней парка.

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Шаранском районе

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«Мы поможем привести площадь в современный вид и сделаем здесь одну из площадок Всемирной фольклориады, которая пройдёт в следующем году», – отметил Глава республики.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: glavarb.ru

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