Праздник святой Троицы: история, традиции и народные приметы

| 07 июн 2020 | 12:45

Сегодня, 7 июня, православные отмечают один из двенадцати главных праздников года - Троицу. Он посвящен сошествию Святого духа на апостолов, которое было обещано Иисусом Христом в день его Вознесения.



История и традиции

Отмечать Троицу на Руси стали только в XIV веке – спустя 300 лет после Крещения Руси. Праздник был введен преподобным Сергием Радонежским.







В основе праздника Святой Троицы лежит библейское повествование о сошествии Святого Духа на апостолов и раскрытии истины существования Триединого Бога – Святой Троицы.



Празднуют Троицу три дня: воскресенье, понедельник и вторник. В воскресенье в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Все три дня в церквях читают молебны и поминают умерших предков. Священники в этот день облачаются в зеленые рясы.



Неделя после Пятидесятницы не имеет поста в среду и пятницу, а сразу после праздника следует важный и тесно связанный с Троицей праздник – День Святого Духа.



У верующих существует обычай после праздничной службы в день Троицы ходить друг к другу в гости, угощая сладостями, обмениваясь подарками. В прежние времена на улицах непременно устраивались народные гулянья, ярмарки с песнями и хороводами.



Прекрасная традиция на Троицу украшать дома и храмы ветками, травой, цветами живет не первое столетие. Обряд украшения на Троицу неслучаен. Зелень в народной традиции символизирует жизнь.



Исторически сложилось, что для украшения храмов и домов на Руси используются ветки березы (впрочем, в некоторых местностях традиция может несколько отличаться, и для украшения могут быть использованы дуб, клен или рябина). Существует обычай наряжать и сами березы – разноцветными ленточками и цветами.



Также существует традиция гадания на Троицу: молодые девушки ворожат с помощью венков из березы и цветов. В свое время существовал запрет на купание всю неделю перед праздником: бытовало поверье, что в это время русалки зазывают в воду молодых ребят.



Большая часть этих традиций утеряна, но праздник по-прежнему остается одним из главнейших для верующих.



Народные приметы

На Троицу работать не полагается – неприятности приманишь.



В народе говорят: "На Троицу земля – именинница". В этот день не пашут и не копают, так как земля отдыхает.



Единственное, что можно делать – готовить еду и косить траву для праздничных обрядов.









На Троицу было принято ходить в лес и слушать кукушку – сколько раз она прокукует, "столько лет девице в доме отца томиться".



Дождь на Троицу – к урожаю, к грибному лету, к обильному цвету, к щедрым хлебам, к благополучным делам.



В некоторых регионах России говорят, что если дождь на Троицу начался, значит, 40 дней лить будет.



Если парень девушку на Троицу под березой поцелует, быть девице его женой. Также считалось, что та девица, которую на Троицу просватают, а на Покров замуж отдадут, проживет со своим супругом долгую и счастливую жизнь.





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