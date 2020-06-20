Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год

| 20 июн 2020 | 00:42

Глава государства Владимир Путин подписал указ о переносе VI Всемирной фольклориады. В тексте документа говорится, что мероприятие переносится на 2021 год. Указ Президента страны опубликован на официальном портале правовой информации.







Напомним, что решение о проведении VI Всемирной фольклориады с 18 июля по 1 августа 2020 года в Уфе было принято в июне 2017 года.

Как известно, международное мероприятие проходит один раз в четыре года, на котором народы разных стран мира рассказывают о своей истории, культуре, самобытных традициях.



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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Впервые фольклориада прошла в 1996 году в небольшом городе Брюнсюм, расположенном в Нидерландах. Эстафету перехватило Токио. Далее гостей принимали Венгрия, Южная Корея и Мексика. В России планировалось ее провести впервые. Свое желание поделиться культурными ценностями изъявили 85 стран.