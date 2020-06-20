Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год

Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год

Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год

| 20 июн 2020 | 00:42

Глава государства Владимир Путин подписал указ о переносе VI Всемирной фольклориады. В тексте документа говорится, что мероприятие переносится на 2021 год. Указ Президента страны опубликован на официальном портале правовой информации.



Напомним, что решение о проведении VI Всемирной фольклориады с 18 июля по 1 августа 2020 года в Уфе было принято в июне 2017 года.
Как известно, международное мероприятие проходит один раз в четыре года, на котором народы разных стран мира рассказывают о своей истории, культуре, самобытных традициях.

Башкирия выиграла президентский грант на сумму более шести миллионов рублей

Читайте также:

Башкирия выиграла президентский грант на сумму более шести миллионов рублей
Впервые фольклориада прошла в 1996 году в небольшом городе Брюнсюм, расположенном в Нидерландах. Эстафету перехватило Токио. Далее гостей принимали Венгрия, Южная Корея и Мексика. В России планировалось ее провести впервые. Свое желание поделиться культурными ценностями изъявили 85 стран.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: