В Мечетлинском районе Башкирии прошел традиционный национальный праздник "Воронья каша"

Мечетлинский район | 23 июн 2020 | 22:36

Древний башкирский обряд «Ҡарға буткaһы» («Воронья каша»), согласно преданию, помогал крестьянам спасти урожай от засухи, вызывая на землю живительный дождь.



Сегодня, 23 июня, жители деревни Лемез-Тамак Мечетлинского района решили провести старинный обряд вызывания дождя. Такой ритуал занимает важное место в комплексе башкирских обрядов весенне-летнего цикла.







Традиционно «ямғыр теләү» проводился после окончания полевых работ во время праздника «Ҡарға бутҡаһы» («Воронья каша»). На этом празднике готовили ритуальную кашу, а после общей трапезы совершали моления для вызова дождя. Затем молодёжь обливалась водой около реки, произнося при этом заклинание дождя. Остатки каши оставляли на деревьях на съедение воронам. Этим обрядом башкиры благодарили природу и просили её об успехе в хозяйственных делах и хорошем урожае.









Также обряд вызывания дождя проводился при засухе или в период долгого отсутствия дождя. В этом случае выделялся определённый день, когда жители деревни во главе с муллой или с самым пожилым человеком собирались в назначенном месте.Эта традиция сохранилась и до сегодняшних дней. И сегодня жители деревни Лемез-Тамак собрались на праздник «Ҡарға буткаһы». В связи с эпидемиологической обстановкой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, мероприятие проходило при ограниченном количестве людей. На берегу реки Лемезы сварили рисовую кашу, каждый на праздник пришел со своим гостинцем.Имам-хатиб местной мусульманской религиозной организации «Диния» деревни Лемез – Тамак Фидалит хазрат Шабаков, прочитав священный Коран, рассказал историю древнего башкирского праздника. Он пожелал, чтобы земля была плодородной, а сельчанам сопутствовал успех в животноводстве. Сегодня взрослые посредством традиций передали детям знания и любовь к родному краю. Звучали обрядовые песни, легенды и загадывались загадки.

Далее всех присутствующих угостили кашей, горячим чаем и сладостями. После окончания трапезы провели ритуал угощения птиц. Произносились благопожелания, обращенные к природе, птицам и предкам с просьбами об изобилии и благополучии, урожае и плодородии.



Подобные мероприятия нужны людям. Ведь они не только способствуют возрождению народных традиций, но и сохраняют дружеские связи между односельчанами.





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