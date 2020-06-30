В Уфе открыли отреставрированный фонтан «Танцующие журавли»
| 30 июн 2020 | 21:38
30 июня в Орджоникидзевском районе Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров посетили сквер «Дубки», где приняли участие в церемонии открытия городской достопримечательности – фонтана «Танцующие журавли», а также ознакомились с проектами благоустройства общественных территорий в населённых пунктах Башкортостана. В мероприятии также принял участие глава Администрации города Уфы Ульфат Мустафин.
Построенный в начале 1970-х годов фонтан закрыли на реконструкцию в 2008 году. Работы по модернизации парковой территории начались осенью 2019 года по инициативе руководителя республики. В рамках благоустройства сквера посадили новые деревья и кустарники, проложили дорожки из гранитного камня, установили скамейки и велопарковки, смонтировали детскую и спортивную площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Фонтан после обновления стал светомузыкальным.
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Заместитель министра строительства и ЖКХ поздравил присутствующих с открытием архитектурного объекта.
В свою очередь, Ульфат Мустафин отметил, что фонтан «Танцующие журавли» всегда был любимым местом горожан.