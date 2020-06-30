В Уфе открыли отреставрированный фонтан «Танцующие журавли»

| 30 июн 2020 | 21:38

30 июня в Орджоникидзевском районе Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров посетили сквер «Дубки», где приняли участие в церемонии открытия городской достопримечательности – фонтана «Танцующие журавли», а также ознакомились с проектами благоустройства общественных территорий в населённых пунктах Башкортостана. В мероприятии также принял участие глава Администрации города Уфы Ульфат Мустафин.





Построенный в начале 1970-х годов фонтан закрыли на реконструкцию в 2008 году. Работы по модернизации парковой территории начались осенью 2019 года по инициативе руководителя республики. В рамках благоустройства сквера посадили новые деревья и кустарники, проложили дорожки из гранитного камня, установили скамейки и велопарковки, смонтировали детскую и спортивную площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Фонтан после обновления стал светомузыкальным.

– Я помню «Танцующие журавли» ещё по студенческой молодости. Прошли годы, и в какой-то момент о них забыли. Мы решили возродить эту композицию и сегодня дарим городу и благоустроенный сквер, и замечательный фонтан, – отметил Радий Хабиров. – Мы и дальше будем проводить последовательную работу для того, чтобы Уфа становилась городом-парком.

– В Уфе появилось ещё одно замечательное общественное пространство, и я искренне рад за жителей, гостей города, которые будут проводить здесь время, – сказал Максим Егоров.









Отметим, работы по благоустройству сквера ещё не завершены и продолжатся в рамках выполнения заключенного контракта.Заместитель министра строительства и ЖКХ поздравил присутствующих с открытием архитектурного объекта.

В свою очередь, Ульфат Мустафин отметил, что фонтан «Танцующие журавли» всегда был любимым местом горожан.

– Сегодня мы возвращаем добрые традиции нашей столицы. И для нас это большое знаковое событие. Уверен, он станет еще одним украшением Уфы и местом притяжения жителей, – сказал он.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы