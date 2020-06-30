В Аургазинском районе Башкирии создадут клуб по подготовке лучников «Мен-Меркит»
Аургазинский район | 02 июл 2020 | 12:50
30 июня 2020 г. в Аургазинском районе прошло мероприятие в рамках реализации Гранта Главы Республики Башкортостан «7 созвездий Мэргэн уксы». Была выбрана деревня Мурадымово, вотчина башкир племени Мен-Меркитов. Деревня с многовековой историей, где рождались батыры, которые всегда одними из первых выступали на защиту Родины. Потомки этих батыров сегодня прокачали кровь предков по своим венам, прикоснувшись к искусству стрельбы из традиционного лука.
Проект «7 созвездий Мэргэнуксы» нацелен на популяризацию национальных видов спорта и традиционных игр коренных народов, здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту и отказу от вредных привычек. В рамках проекта планируется создание 7 лучных секций в районах и городах Республики Башкортостан. Наш проект позволит осуществить подготовку лучников по стрельбе из традиционного лука, которые в дальнейшем, при поддержке глав администраций муниципальных районов, будут вводить и популяризировать этот новый вид этно-спорта для местного населения.
Клуб Аургазинского района будет называться «Мен-Меркит» (тысяча меркитов). Это первая звездочка в 7 созвездии Мэргэн уксы. Следующее семинар пройдет в июле в Буздякском районе республики.
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