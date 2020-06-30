В Аургазинском районе Башкирии создадут клуб по подготовке лучников «Мен-Меркит»

Аургазинский район | 02 июл 2020 | 12:50

30 июня 2020 г. в Аургазинском районе прошло мероприятие в рамках реализации Гранта Главы Республики Башкортостан «7 созвездий Мэргэн уксы». Была выбрана деревня Мурадымово, вотчина башкир племени Мен-Меркитов. Деревня с многовековой историей, где рождались батыры, которые всегда одними из первых выступали на защиту Родины. Потомки этих батыров сегодня прокачали кровь предков по своим венам, прикоснувшись к искусству стрельбы из традиционного лука.







Проект «7 созвездий Мэргэнуксы» нацелен на популяризацию национальных видов спорта и традиционных игр коренных народов, здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту и отказу от вредных привычек. В рамках проекта планируется создание 7 лучных секций в районах и городах Республики Башкортостан. Наш проект позволит осуществить подготовку лучников по стрельбе из традиционного лука, которые в дальнейшем, при поддержке глав администраций муниципальных районов, будут вводить и популяризировать этот новый вид этно-спорта для местного населения.

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Источник: администрация Аургазинского района

Фото: фонд содействия гражданскому обществу РБ

На деньги Гранта были приобретены луки, стрелы, стрелоулавливающие щиты и мишени. На семинаре участникам рассказали о традиционной одежде башкир, воинской истории, обычаях и про движение «Мэргэн уксы». После проведения инструктажа по технике безопасности, ознакомили с правилами и техникой стрельбы и провели обучающие стрельбы.Клуб Аургазинского района будет называться «Мен-Меркит» (тысяча меркитов). Это первая звездочка в 7 созвездии Мэргэн уксы. Следующее семинар пройдет в июле в Буздякском районе республики.