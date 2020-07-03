В Благоварском районе скоро откроется библиотека нового поколения

Благоварский район | 03 июл 2020 | 19:06

В Благоварском районе в библиотеке в рамках национального проекта «Культура» ремонтные работы начались еще в конце января. Эти работы направленны именно на модернизацию библиотеки и трансформацию ее в культурное учреждение нового типа.







Директор библиотеки Ангелина Шиль рассказала, что это будет совершенно иная библиотека с многофункциональными залами и локациями. Конечно, при этом, по ее словам, сохранится и приумножится качество обслуживания читателей, приветливость и профессионализм библиотекарей.









Специалисты Минкультуры РБ пояснили, что библиотека нового поколения – это модернизированные пространства для посетителей, в том числе с особыми потребностями. Такая библиотека подразумевает обеспечение доступа пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, оснащение высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет» и создание точек доступа к «Национальной электронной библиотеке».Ну, а помимо всего этого, библиотека, конечно, по-прежнему будет центром культуры. И в них будут работать клубы, секции, кружки, проводиться встречи с интересными людьми. Причем все это будет доступно для людей всех возрастов.

В Башкортостане до 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» национального проекта «Культура» будет создано 20 библиотек нового поколения.

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