Уфимские школьники сняли видеоролик о детях-тружениках тыла
Уфа | 03 июл 2020 | 20:37
Воспитанники уфимской школы телевидения «Телешко» сняли трогательный ролик «Письмо в Рыбинск». Он посвящен детям-труженикам тыла. Герой сюжета — 14-летний мальчик, эвакуированный из Рыбинска в Уфу. Он пишет письмо маме и бабушке, рассказывает о трудовых буднях, о работе возле станка.
В конце 1941 года из города в Ярославской области в Уфу был эвакуирован Рыбинский авиационный завод. Он разместился на площадях Уфимского моторного завода, где производились моторы для комбайнов. В Уфу был эвакуирован ряд моторных заводов, Рыбинский был только одним из них. Новое предприятие получило номер головного — 26-й. В дальнейшем его переименовали в Уфимский моторостроительный завод, на базе которого в 1978 году создано Уфимское моторостроительное производственное объединение, работающее под этим названием и поныне.