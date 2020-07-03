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Уфимские школьники сняли видеоролик о детях-тружениках тыла

Уфимские школьники сняли видеоролик о детях-тружениках тыла

Уфа | 03 июл 2020 | 20:37

Воспитанники уфимской школы телевидения «Телешко» сняли трогательный ролик «Письмо в Рыбинск». Он посвящен детям-труженикам тыла. Герой сюжета — 14-летний мальчик, эвакуированный из Рыбинска в Уфу. Он пишет письмо маме и бабушке, рассказывает о трудовых буднях, о работе возле станка.



В конце 1941 года из города в Ярославской области в Уфу был эвакуирован Рыбинский авиационный завод. Он разместился на площадях Уфимского моторного завода, где производились моторы для комбайнов. В Уфу был эвакуирован ряд моторных заводов, Рыбинский был только одним из них. Новое предприятие получило номер головного — 26-й. В дальнейшем его переименовали в Уфимский моторостроительный завод, на базе которого в 1978 году создано Уфимское моторостроительное производственное объединение, работающее под этим названием и поныне.

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«В годы войны на нем было выпущено более 51 тысячи авиационных моторов. Каждый третий советский боевой самолет летал на уфимских двигателях. Их делали уфимцы и эвакуированные специалисты из Рыбинска, Воронежа, Москвы, Ленинграда. Их дети и внуки сняли этот душевный ролик», — рассказали в «Телешко».
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Источник: i-gazeta.com
Фото: скриншот видео

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