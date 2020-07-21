Стало известно, из-за чего затянулось строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Уфа | 21 июл 2020 | 10:24

В Уфе соборную мечеть «Ар-Рахим» облицуют белоснежным греческим мрамором. Так как строительный материал еще не доставлен, строителями ведется подготовка фасада.







Минареты мечети уже украшены подобным декором и рабочие, в скором времени, разберут строительные леса. Украшают мраморные панели узоры в национальном стиле. Примерно такими же плитками облицуют другие части здания. После проведения необходимых коммуникаций залы будут подключены к системе теплый пол.

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Фото: из открытых источников

Как сообщил Айнур Биргалин, председатель ДУМ Республики Башкортостан, строительство затянулось из-за проблем с финансами и прочих рабочих моментов.Отметим, что строительство масштабного объекта, после долгого простоя, возобновили в 2019 году. Нынче предстоит завершить кровельные работы для того, чтобы осадки не попали внутрь.