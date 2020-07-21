Стало известно, из-за чего затянулось строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Уфа | 21 июл 2020 | 10:24
В Уфе соборную мечеть «Ар-Рахим» облицуют белоснежным греческим мрамором. Так как строительный материал еще не доставлен, строителями ведется подготовка фасада.
Минареты мечети уже украшены подобным декором и рабочие, в скором времени, разберут строительные леса. Украшают мраморные панели узоры в национальном стиле. Примерно такими же плитками облицуют другие части здания. После проведения необходимых коммуникаций залы будут подключены к системе теплый пол.
Читайте также:В Башкирии пройдет республиканский праздник «Кумысфест»
Отметим, что строительство масштабного объекта, после долгого простоя, возобновили в 2019 году. Нынче предстоит завершить кровельные работы для того, чтобы осадки не попали внутрь.
Фото: из открытых источников
Читайте также
Культура
В Уфе возобновили строительство соборной мечети Ар-рахим
Экономика
Тимашевский путепровод в Уфе планируют завершить в июле 2019 года
Общество
У муфтия Башкирии появился новый заместитель
Это интересно
История возникновения Пятой соборной мечети в Уфе
Общество
В Башкирии продолжают строить объекты к 100-летию республики
Здравоохранение
В Туймазинском районе продолжается строительство детской поликлиники
Общество
В Уфе снесли старейшее здание - соборную мечеть
Образование
В Бураево новый детсад на 95 мест планируют сдать к новому учебному году