Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе открылся автокинотеатр «Три шурупа»

В Уфе открылся автокинотеатр «Три шурупа»

В Уфе открылся автокинотеатр «Три шурупа»

Уфа | 21 июл 2020 | 10:55

В столице Башкирии городе Уфе открылся летний автокинотеатр «Три шурупа». Событие произошло в ночь с 20 на 21 июля в парке им. Мажита Гафури. Новый культурный объект рассчитан на 60 автомобилей.



На торжественное открытие объекта, где расположились сам кинотеатр, выполненный в пин-ап стиле, фуд-корт и картинг, пригласили ребят из детских домов и приемных семей.

В автокинотеатре на светодиодном экране будут транслироваться известные кинохиты. Звук будет передаваться на музыкальное оборудование каждого автомобиля. Посещение кинотеатра обойдется в 300 рублей.

Стало известно, из-за чего затянулось строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Читайте также:

Стало известно, из-за чего затянулось строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе откроется библиотека нового поколения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: proural.info

Читайте также

В Благоварском районе скоро откроется библиотека нового поколения
Культура
В Благоварском районе скоро откроется библиотека нового поколения
В Уфе появится кинотеатр под открытым небом
Культура
В Уфе появится кинотеатр под открытым небом
В Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы
Здравоохранение
В Благоварском районе открылся новый хирургический корпус больницы
В Бураевском районе открылся мини-кинотеатр
Культура
В Бураевском районе открылся мини-кинотеатр
В Кугарчинском районе открылся мини-кинотеатр
Культура
В Кугарчинском районе открылся мини-кинотеатр
В Шаранском районе открыли современный 3D кинотеатр
Культура
В Шаранском районе открыли современный 3D кинотеатр
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
Культура
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
В Бирске состоялось открытие развлекательного комплекса «Аврора»
Общество / Культура
В Бирске состоялось открытие развлекательного комплекса «Аврора»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: