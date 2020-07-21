В Уфе открылся автокинотеатр «Три шурупа»

Уфа | 21 июл 2020 | 10:55

В столице Башкирии городе Уфе открылся летний автокинотеатр «Три шурупа». Событие произошло в ночь с 20 на 21 июля в парке им. Мажита Гафури. Новый культурный объект рассчитан на 60 автомобилей.







На торжественное открытие объекта, где расположились сам кинотеатр, выполненный в пин-ап стиле, фуд-корт и картинг, пригласили ребят из детских домов и приемных семей.



В автокинотеатре на светодиодном экране будут транслироваться известные кинохиты. Звук будет передаваться на музыкальное оборудование каждого автомобиля. Посещение кинотеатра обойдется в 300 рублей.

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Фото: proural.info