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В Уфе стали известны адреса площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Уфе стали известны адреса площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

Уфа | 22 июл 2020 | 15:22

Стали известны площадки в Уфе, где разрешены жертвоприношения на Курбан-байрам, который пройдет в следующую пятницу, 31 июля. Обряды пройдут перед торговым центром «Караван» в поселке Зинино и на территории Северного автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.



Отмечается, что в день праздника мусульманам разрешат молиться в мечетях, но с соблюдением всех необходимых предписаний.

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«На данный момент рассматривается формат празднования, включающий в себя проведение молитв в мечетях и работу площадок для проведения религиозных обрядов. При этом должны быть организованы строго с соблюдением рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора, масочного режима, социальной дистанции и без массового скопления людей»,  - сообщил вице-мэр Уфы Рустем Газизов.
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Источник: gorobzor.ru

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