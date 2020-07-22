В Уфе стали известны адреса площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

Стали известны площадки в Уфе, где разрешены жертвоприношения на Курбан-байрам, который пройдет в следующую пятницу, 31 июля. Обряды пройдут перед торговым центром «Караван» в поселке Зинино и на территории Северного автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.
Отмечается, что в день праздника мусульманам разрешат молиться в мечетях, но с соблюдением всех необходимых предписаний.
«На данный момент рассматривается формат празднования, включающий в себя проведение молитв в мечетях и работу площадок для проведения религиозных обрядов. При этом должны быть организованы строго с соблюдением рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора, масочного режима, социальной дистанции и без массового скопления людей», - сообщил вице-мэр Уфы Рустем Газизов.