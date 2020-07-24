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Стала известна дата выхода пятого сезона мультсериала "Маша и Медведь"

Стала известна дата выхода пятого сезона мультсериала "Маша и Медведь"

| 24 июл 2020 | 21:28

Студия "Анимакорд" закончила съемки 5 сезона всеми любимого мультсериала для детей "Маша и Медведь".

Первые серии нового сезона "Что внутри?" и "Большой поход" все ребята страны смогут посмотреть уже 30 июля 2020 года. В 1-ой серии Маша будет в роли автоконструктора. Во 2-ой - отправится в поход к настоящим вулканам вместе с Медведем. Также сообщается, что в месяц планируется выход одной серии. Всего в новом пятом сезоне 26 серий.



В пресс-службе компании "Анимакорд" рассказали, что мультсериал будут показывать на портале "КиноПоиск НD". Владимир Горбули, гендиректор компании, заявил, что мультфильм покажут в 4К формате, это несомненно доставит маленьким зрителям намного больше положительных эмоций.


Кроме того, студия намеревается запустить музыкальный проект "Песенки для малышей", где Маша будет исполнять мелодии, которые легко запоминаются детьми.

Как известно, Машу с 2015 года озвучивает Варвара Саранцева — артистка ДМТ "Домисолька". Она заменила Алину Кукушкину.


Первые серии мультсериала зрители смогли увидеть в 2009 году. В текущее время мультфильм выходит на 36 языках, а трейлер 1 сезона на канале YouTube посмотрели 40 миллиардов раз.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: скрин видео с youtube.com

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