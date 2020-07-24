Стала известна дата выхода пятого сезона мультсериала "Маша и Медведь"

| 24 июл 2020 | 21:28

Студия "Анимакорд" закончила съемки 5 сезона всеми любимого мультсериала для детей "Маша и Медведь".



Первые серии нового сезона "Что внутри?" и "Большой поход" все ребята страны смогут посмотреть уже 30 июля 2020 года. В 1-ой серии Маша будет в роли автоконструктора. Во 2-ой - отправится в поход к настоящим вулканам вместе с Медведем. Также сообщается, что в месяц планируется выход одной серии. Всего в новом пятом сезоне 26 серий.







В пресс-службе компании "Анимакорд" рассказали, что мультсериал будут показывать на портале "КиноПоиск НD". Владимир Горбули, гендиректор компании, заявил, что мультфильм покажут в 4К формате, это несомненно доставит маленьким зрителям намного больше положительных эмоций.









Кроме того, студия намеревается запустить музыкальный проект "Песенки для малышей", где Маша будет исполнять мелодии, которые легко запоминаются детьми.Как известно, Машу с 2015 года озвучивает Варвара Саранцева — артистка ДМТ "Домисолька". Она заменила Алину Кукушкину.

Первые серии мультсериала зрители смогли увидеть в 2009 году. В текущее время мультфильм выходит на 36 языках, а трейлер 1 сезона на канале YouTube посмотрели 40 миллиардов раз.

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Фото: скрин видео с youtube.com