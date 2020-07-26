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В Уфе появилось граффити с изображение генерала Минигали Шаймуратова

В Уфе появилось граффити с изображение генерала Минигали Шаймуратова

Уфа | 26 июл 2020 | 15:37

Рядом с домом по улице Рабкоров, 3 в Уфе на трансформаторной подстанции появился портрет, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в мэрии Уфы. Художник Андрей Миляхов при поддержке «ЖЭУ № 2» и администрации района создал на стене портрет командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова.

Это не первая работа художника на военную тематику. Не так давно на фасаде дома по улице Рабкоров, 3, где живет ветеран ВОВ Николай Сидоров, художник нарисовал танк Т-34.

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— Мы должны чтить память наших дедов и прадедов, которые подарили нам мирное небо над головой, — поделился Андрей Миляхов. — Своим творчеством я призываю всех уважать наших ветеранов и быть достойными гражданами нашей страны.
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Источник: ufa1.ru
Фото: администрация Уфы

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