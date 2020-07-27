Стало известно, когда в Башкирии откроются кинотеатры
| 27 июл 2020 | 15:27
Кинотеатры в Республике Башкортостан могут открыться с 15 августа. Об этом, на очередном брифинге сообщила Наталья Лапшина, заместитель министра культуры республики.
Впрочем, если ситуация с коронавирусом станет неблагоприятной, дату открытия могут перенести, так как кинотеатры смогут работать лишь при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
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Фото: pixabay
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