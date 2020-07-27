Стало известно, когда в Башкирии откроются кинотеатры

| 27 июл 2020 | 15:27

Кинотеатры в Республике Башкортостан могут открыться с 15 августа. Об этом, на очередном брифинге сообщила Наталья Лапшина, заместитель министра культуры республики.







Впрочем, если ситуация с коронавирусом станет неблагоприятной, дату открытия могут перенести, так как кинотеатры смогут работать лишь при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

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Фото: pixabay

Кроме того, согласно заявлению Лапшиной, также можно будет надеяться, что осенью будут открыты и концертные залы. Здесь идет речь о филармониях и театрах. Вначале они будут доступны небольшому количеству посетителей, а массовые мероприятия будут ограничены.