В Башкирии, во время празднования Курбан-байрам, ввели ряд запретов из-за пандемии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 29 июл 2020 | 17:37

Жителям Башкирии запретили рукопожатие и близкое общение в Курбан-байрам в мечетях. Соответствующее решение приняло Духовное управление мусульман региона, опираясь на требования Роспотребнадзора. Ограничения связаны с недопущением распространения коронавирусной инфекции.





Мусульмане будут отмечать праздник уже в эту пятницу, 31 июля. Известно, что проведение намаза запланировано с 6 до 7 утра, его продолжительность не должна превышать 20 минут. Более того в рекомендациях также говорится, что после этого нужно сразу разойтись и не задерживаться, общаясь друг с другом. Угощений в этом году тоже не будет, как жертвоприношение баранов. Зато в помещении требуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра, иметь свой коврик для совершения праздничного намаза и, разумеется, при себе иметь маску и антисептик. В Духовном управлении также добавили, что прихожанам старше 65 лет рекомендуют и вовсе не приходить в мечети.

— Уважаемые имамы. С каждым днем увеличивается количество заболевших, пандемия давно перестала быть каким-то «явлением, которое показывают в новостях», у каждого из нас есть знакомые, кто переболел этой болезнью. Убедительно просим Вас ответственно отнестись к данным рекомендациям, а также молиться о скорейшем завершении пандемии, — обратились к гражданам в ДУМе Башкирии. — В случае угрозы распространения COVID-19 имамы на местах по своему усмотрению могут принимать решение об отмене праздничных ритуалов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео