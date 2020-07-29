В Башкирии, во время празднования Курбан-байрам, ввели ряд запретов из-за пандемии коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 29 июл 2020 | 17:37
Жителям Башкирии запретили рукопожатие и близкое общение в Курбан-байрам в мечетях. Соответствующее решение приняло Духовное управление мусульман региона, опираясь на требования Роспотребнадзора. Ограничения связаны с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Мусульмане будут отмечать праздник уже в эту пятницу, 31 июля. Известно, что проведение намаза запланировано с 6 до 7 утра, его продолжительность не должна превышать 20 минут. Более того в рекомендациях также говорится, что после этого нужно сразу разойтись и не задерживаться, общаясь друг с другом. Угощений в этом году тоже не будет, как жертвоприношение баранов. Зато в помещении требуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра, иметь свой коврик для совершения праздничного намаза и, разумеется, при себе иметь маску и антисептик. В Духовном управлении также добавили, что прихожанам старше 65 лет рекомендуют и вовсе не приходить в мечети.
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