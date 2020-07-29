Мэрию Уфы снова оштрафовали за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия

Мэрию Уфы привлекли к административной ответственности в связи с ненадлежащим состояние объекта культурного наследия "Дом усадьбы Степановых-Зориных". Объект расположен по адресу ул. Чернышевского, 49.
Известно, что архитектурный памятник, находящийся в собственности городской мэрии, не прошел техническую и противопожарную проверки.
Соответствующие нарушения были выявлены Башкультнаследием в феврале этого года. Ведомство признало объект аварийным. Нарушена кладка стен, в окнах здания нет стекол, часть оконных проемов заделана кирпичом, в аварийном состоянии находится крыша. Объект никто не охраняет, для посторонних вход не ограничен. В усадьбе было зарегистрировано несколько пожаров.
Судом были учтены замечания. 22 июля Ленинский районный суд Уфы признал городскую мэрию виновной в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и назначил наказание в виде штрафа. Однако его размер не уточняется.