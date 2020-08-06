В Уфе отреставрируют памятник Салавату Юлаеву

Уфа | 06 авг 2020 | 14:27

Администрация Уфы готовится к реставрации памятника Салавату Юлаеву. Об этом стало известно сегодня, 6 августа.





В социальной сети Instagram появился ролик, на видео двое мужчин по стремянкам карабкаются на скульптуру. Автор сопроводил видео подписью: «Реставрация — начало». Как объяснили в уфимской мэрии, данная подпись не совсем соответствует действительности.

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— Сейчас эксперты обследуют памятник Салавату Юлаеву, на основании их заключения будет определяться объем ремонтных работ. Масштабной реконструкции не предполагается, ремонтные работы коснутся постамента и склона, со скульптуры снимут налет. Исполнителя определят на конкурсной основе, — сообщили в пресс-службе администрации города.