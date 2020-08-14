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В Уфе восстановят фонтан возле ДК «Химик»

В Уфе восстановят фонтан возле ДК «Химик»

Уфа | 14 авг 2020 | 10:59

Накануне вечером глава администрации города Ульфат Мустафин опубликовал запись о ходе реконструкции парка «Первомайский»а также сообщил, что перед ДК «УМПО» построят новый фонтан.

— В этом году мы завершаем реконструкцию парка «Первомайский». Без внимания не остаётся и площадка перед ДК УМПО. Мною принято решение построить перед ДК фонтан, который станет одним из элементов украшения площади, — сообщил Мустафин у себя на странице.


В комментариях под этой записью горожане попросили восстановить фонтан перед ДК «Химик».

— Фонтан перед ДК совсем не нужен, достаточно озера за ним. Лучше восстановите перед бывшим «Химиком», — написал один из комментаторов.
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В пресс-службе администрации города прокомментировали просьбу горожан.
— Мы с вами согласны, фонтан перед ДК «Химик» нуждается в реконструкции. По графику разработки проектной документации и благоустройства общественных городских пространств в 2022 году планируем комплексно выполнить работы по восстановлению фонтана и сквера перед ДК «Химик», — сообщает представитель администрации.
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Источник: ufa1.ru
Фото: rb7.ru

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