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В Башкирии кинотеатры возобновят свою работу с 1 сентября

В Башкирии кинотеатры возобновят свою работу с 1 сентября

| 19 авг 2020 | 12:26

Решение об открытии кинотеатров было принято на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Они возобновят работу 1 сентября. Однако кинотеатрам необходимо строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.



Для всех гостей действует масочный режим. Дистанция в полтора метра должна соблюдаться не только при рассадке в зале, но и в кассе, на баре и входе и выходе. Расстояние между сеансами не менее получаса – это время необходимо для проветривания и дезинфекции залов.

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Напомним, что федеральные власти разрешили кинотеатрам работать с 15 июля, но последнее слово оставалось за губернаторами регионов. В Башкирии открытие залов сместилось на 15 августа. Позднее было принято очередное решение о переносе даты – 1 сентября. Тем временем в республике в штатном режиме работают торговые центры, библиотеки и музеи.
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Источник: proural.info

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