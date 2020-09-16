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В Башкирии планируют разработать программу по поддержке сельских работников культуры

В Башкирии планируют разработать программу по поддержке сельских работников культуры

| 16 сен 2020 | 18:03

В Башкирии будет разработана и принята программа по финансовой поддержке сельских работников культуры по аналогии с программой «Сельский тренер». Об этом глава Башкортостана рассказал во время общения с сотрудниками Нижнекигинского сельского дома культуры. Напомним, Радий Хабиров сегодня находится с рабочей поездкой по северо-востоку республики. Глава региона также сказал, что в 2022 году в райцентре Кигинского района будет построено современное здание детской музыкальной школы.



Новое здание сельского дома культуры на 150 мест было введено в строй в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура». Стоимость строительства составила 42 млн рублей. Под одной крышей здесь размещены: сельский Дом культуры, филиал детской школы искусств, филиал межпоселенческой библиотеки и музей. Современный зрительный зал оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов.

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В доме культуры функционируют театральный татарский народный театр «Замандаш», образцовый детский театр «Замандаш 2», группы танцевальных коллективов, вокальные и фольклорные коллективы, народный инструментальный ансамбль, агитбригада и др. В клубных формированиях занимаются более 175 человек. В филиале детской школы искусств обучение идет по направлениям «Фортепиано» и «Хореографическое творчество».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: glavarb.ru

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