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В Балтачевском районе прошел конкурс флористов «Радуга цветов»

В Балтачевском районе прошел конкурс флористов «Радуга цветов»

Балтачевский район | 17 сен 2020 | 11:30

В Балтачевском районе в рамках Года эстетики прошел конкурс «Радуга цветов». Школы, сельские клубы и библиотеки представили свои цветочные композиции перед дворцом культуры, а жюри выбрали лучших флористов.

В Балтачевском районе открыли новую школу

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На мероприятие съехались лучшие цветоводы района. Лучшими оказались букеты центральной районной библиотеки. Кроме того, на мероприятии подвели итоги конкурса на лучшее оформление цветников, дворов и территорий учреждений района. Самыми благоустроенными признали территории Балтачевской ветстанции и центральной районной больницы.

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Источник: bash.news

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