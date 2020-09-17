В Балтачевском районе прошел конкурс флористов «Радуга цветов»

Балтачевский район | 17 сен 2020 | 11:30

В Балтачевском районе в рамках Года эстетики прошел конкурс «Радуга цветов». Школы, сельские клубы и библиотеки представили свои цветочные композиции перед дворцом культуры, а жюри выбрали лучших флористов.



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На мероприятие съехались лучшие цветоводы района. Лучшими оказались букеты центральной районной библиотеки. Кроме того, на мероприятии подвели итоги конкурса на лучшее оформление цветников, дворов и территорий учреждений района. Самыми благоустроенными признали территории Балтачевской ветстанции и центральной районной больницы.