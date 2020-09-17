На шоу "Танцы" выступят 6 танцовщиков из Башкирии

| 17 сен 2020 | 16:06

Шестерых танцовщиков из Уфы в субботу, 19 сентября, покажут на телеканале ТНТ в выпуске шоу «Танцы». Республику будут представлять на кастинге в Казани – трио FRG Crew, дуэт Тимура Чугаева и Элины Адыевой из Уфы, а также Арина Аюпова из Бирска.











«Для меня и Lil kam это не первый опыт участия в кастинге шоу «ТАНЦЫ», - рассказывает участница трио FRG Crew Арина Никогосян, - а вот Катя - впервые на этом проекте. Отправляясь на кастинг Последнего сезона, мы ставили перед собой цель: втроём попасть на одно место, в команду к Егору Дружинину. Специально для шоу мы подготовили номер, сочетающий в себе стили dancehall, Afro( pantsula), dhq style и contemporary. Автором номера стала Алена Гуменная - танцовщик, режиссёр-постановщик, хореограф и создатель нашей команд FRG CREW. Уверена, что зрители ТНТ оценят наш номер по достоинству!», – говорит участница 1-го сезона шоу и создательница команды FRG Crew Алена Гуменная, которая в этот раз приехала вместе с трио с Ариной Никогосян, Камиллой Давлеткуловой (Lil kam) и Екатериной Ивановой.









Впервые на кастинге дуэт ребята из Башкирии Тимур Чугаев и Элина Адыева«Мы с Тимуром коллеги, вместе работаем в ballet “Bolshoi” в Уфе. Номер мы поставили вдвоём. Это будет авторская хореография, определенного стиля танца в нем нет. Тимур как танцовщик балета русского драматического театра внес в него свои элементы, а я как преподаватель танцев в студии Е-dance – свои. Вообще, идея отправиться на кастинг была моя, а Тимур лишь согласился меня поддержать. Но попав туда, проникнувшись царившей за кулисами атмосферой, Тимур решил, что поговорка «главное не победа, а участие» - не для него, точнее, не для нас!», – рассказала Элина.

Еще одна участница из Башкирии 24-летняя Арина Аюпова из Бирска пыталась попасть на проект уже несколько раз. По словам девушки, это ее пятая попытка, но в этот раз она выступит вместе со своим другом Иваном Масловым.

«Будем исполнять номер в стиле контемпорари-экспериментал, который придумал наш тренер Евгений Маркин. Изначально это был командный номер, а уже самостоятельно мы сделали из него дуэНа проект я хочу попасть прежде всего для того, чтобы узнать себя, свои возможности. Желательно, в команде Татьяны Денисовой - люблю её глубокие постановки. Ну, и достойно показать свой родной город Бирск, конечно. Кстати, ранее никто из бирян на сцену шоу «ТАНЦЫ» не выходил.т», – рассказала она.

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Фото: ТНТ

Шоу покажут в эту субботу, 19 сентября, в 20:00 на ТНТ.