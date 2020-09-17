На шоу "Танцы" выступят 6 танцовщиков из Башкирии
| 17 сен 2020 | 16:06
Шестерых танцовщиков из Уфы в субботу, 19 сентября, покажут на телеканале ТНТ в выпуске шоу «Танцы». Республику будут представлять на кастинге в Казани – трио FRG Crew, дуэт Тимура Чугаева и Элины Адыевой из Уфы, а также Арина Аюпова из Бирска.
«Для меня и Lil kam это не первый опыт участия в кастинге шоу «ТАНЦЫ», - рассказывает участница трио FRG Crew Арина Никогосян, - а вот Катя - впервые на этом проекте. Отправляясь на кастинг Последнего сезона, мы ставили перед собой цель: втроём попасть на одно место, в команду к Егору Дружинину. Специально для шоу мы подготовили номер, сочетающий в себе стили dancehall, Afro( pantsula), dhq style и contemporary. Автором номера стала Алена Гуменная - танцовщик, режиссёр-постановщик, хореограф и создатель нашей команд FRG CREW. Уверена, что зрители ТНТ оценят наш номер по достоинству!», – говорит участница 1-го сезона шоу и создательница команды FRG Crew Алена Гуменная, которая в этот раз приехала вместе с трио с Ариной Никогосян, Камиллой Давлеткуловой (Lil kam) и Екатериной Ивановой.
«Мы с Тимуром коллеги, вместе работаем в ballet “Bolshoi” в Уфе. Номер мы поставили вдвоём. Это будет авторская хореография, определенного стиля танца в нем нет. Тимур как танцовщик балета русского драматического театра внес в него свои элементы, а я как преподаватель танцев в студии Е-dance – свои. Вообще, идея отправиться на кастинг была моя, а Тимур лишь согласился меня поддержать. Но попав туда, проникнувшись царившей за кулисами атмосферой, Тимур решил, что поговорка «главное не победа, а участие» - не для него, точнее, не для нас!», – рассказала Элина.
Еще одна участница из Башкирии 24-летняя Арина Аюпова из Бирска пыталась попасть на проект уже несколько раз. По словам девушки, это ее пятая попытка, но в этот раз она выступит вместе со своим другом Иваном Масловым.