В Туймазинском районе прошел праздник родословной «Связь поколений»

Туймазинский район | 18 сен 2020 | 11:34

В селе Тюменяк Туймазинского района прошел праздник шежере «Связь поколений». В нем приняли участие представители 13 семей.



Большинство смогли рассказать о своих предках выше 10 колена, живших 200 и 300 лет назад. В отдельных номинациях за победу боролись взрослые и дети.



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Подобные мероприятия, посвященные юбилею района, планируется провести в каждом селе. Из-за пандемии отбор участников идет в режиме онлайн. Всего в этом году в Туймазинском районе построено более 100 шежере. Конкурс будет проводиться ежегодно.